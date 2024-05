Intanto la Vis organizza il ritiro. Spunta una località in provincia

di Amedeo Pisciolini

La Vis Pesaro è al lavoro per presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C 2024-25 che scade il 5 giugno. Con tutti i requisiti a posto l’iscrizione è pura formalità. Nel frattempo la società biancorossa guidata dal presidente Mauro Bosco sta pensando anche al luogo dove svolgere il ritiro precampionato e in questo senso potrebbe spuntare una località in provincia di Pesaro-Urbino (a Carpegna ci sarà il Rimini). Anno scorso come ci si ricorderà era stato scelto San Lorenzo Dorsini, sulle Dolomiti.

Oggi intanto il presidente Mauro Bosco incontrerà la stampa per la conferenza di fine stagione e per parlare del futuro. Un appuntamento importante per conoscere gli obiettivi e le intenzioni di un presidente che sta guidando da sette stagioni una società che è riuscita a mantenere la serie C, il terzo livello del calcio italiano. Dal luglio di un anno fa Bosco è consigliere del direttivo di Lega Pro.

I camp estivi della Vis saranno tre. Tre diverse tipologie dedicate a tutti i ragazzi/e nati-e tra il 2011 e il 2019 compresi. Vis Pesaro Multisport Camp: si svolgerà dal 10 giugno al 26 luglio 2024 allo Stadio Comunale" Tonino Benelli" di Pesaro, è rivolto a tutti i ragazzi/e nati/e tra il 2011 e il 2019 compresi. Si tratterà di un Camp multidisciplinare, oltre al calcio saranno presenti diverse attività sportive cittadine che ogni giorno cambieranno, come baseball, basket, football americano, pallavolo, calcio a 5 e una giornata in spiaggia. Il Vis Pesaro Experience Camp si svolgerà a Carpegna, dal 14 al 20 luglio 2024, ed è rivolto a tutti i ragazzi/e nati/e tra il 2009 e il 2015 compresi. Sette giorni intensi, emozionanti, all’insegna del divertimento e della crescita calcistica dove i partecipanti attraverso allenamenti individualizzati in piccoli gruppi, vivranno una settimana da giocatori professionisti. Un vero e proprio ritiro pre stagione i ragazzi potranno migliorare individualmente grazie agli allenamenti dei tecnici del settore giovanile biancorosso.

Il Vis Pesaro Technical Training Camp si svolgerà dal 17 giugno al 12 luglio 2024 allo Stadio Comunale "Tonino Benelli" di Pesaro, è rivolto a tutti i ragazzi/e nati/e tra il 2009 e il 2015 compresi. Quattro settimane intensive all’insegna del miglioramento tecnico-coordinativo, dove i partecipanti verranno seguiti dai tecnici del settore giovanile biancorosso in percorsi individualizzati e in piccoli gruppi che mirano alla crescita del singolo. Il Camp sarà coordinato da allenatori qualificati Uefa B e C e da laureati in scienze motorie, sportive e della salute.

Le altre di C. A Gubbio si sono divise ieri (dopo 3 stagioni) le strade tra la società e il direttore sportivo Davide Mignemi ed è molto probabile che la stessa cosa avverrà anche con l’allenatore Braglia.

Riguardo la graduatoria dei ripescaggi si parte dalle scende squadre di serie A, poi una che proviene dalla D e dopo un club retrocesso dalla C e in questo caso al primo posto sembra che ci sia la Recanatese, seguita dal Fiorenzuola e dalla Virtus Francavilla. Paolo Indiani che ha lasciato la guida dell’Arezzo potrebbe andare ad allenare il Livorno.