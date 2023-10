Investita da un'auto in bici, donna trasportata in elisoccorso a Fano

Paura ed eliambulanza per una donna in bici investita da un’auto in via Roma. Era circa mezzogiorno ieri all’altezza del distributore di carburante Esso quando l’auto di un fanese del ‘44 (che procedeva in direzione mare) ha centrato una fanese del ‘59 intenta ad attraversare la strada con la sua bici. Caduta a terra, ma sempre vigile, la donna ha riportato lesioni per le quali i sanitari del 118 hanno richiesto il trasferimento all’ospedale di Ancona in codice rosso. L’elisoccorso è atterrato all’aeroporto di Fano. Sul posto la Polizia locale.