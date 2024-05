Isola del Piano mette al centro la donna rurale. E arriva Franco Arminio

Dal 3 al 9 giugno è il Comune di Isola del Piano il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. "La donna rurale" condensa in una settimana il programma che Isola del Piano condurrà per l’intero 2024, sino al 15 ottobre, Giornata Internazionale delle donne rurali. L’obiettivo è dare voce alle diverse generazioni del paese, con un’attenzione particolare alle donne rurali che - per scelta - lavorano, creano e vivono nei territori rurali o ci tornano per sostenere la comunità nel processo di cambiamento sociale, preservando l’ambiente e i ritmi della natura. In linea col tema scelto, un ospite molto amato dal pubblico: il paesologo Franco Arminio. Sarà l’occasione per riflettere insieme a chi visiterà Isola del Piano sul concetto di ’donna rurale’ per comprendere l’importanza di appartenere ad una comunità attiva e impegnata in un’azione civica responsabile, inclusiva e creativa. In un paese di 550 abitanti, le donne isolane guardano con gratitudine le donne rurali di un tempo e il peso di ciò che hanno portato sulle spalle, e con consapevolezza si fanno promotrici di un cambiamento sostenibile. Lunedì 3 giugno apertura di mostre e installazioni; alle 18, nell’auditorium dell’Annunziata "Il pane di mia madre", a cura della Pro Loco di Isola del Piano, di e con Maria Bartolomeoli e Maria Teresa Marchionni. Ricordi e riflessioni sulle donne rurali isolane. A seguire assaggio della “pcut”, pane tipico Isolano. Alle 21, al Montone, "Lidia. Storia di una masca" di e con Alice Bignone, spettacolo teatrale della Compagnia Salz. Martedì sera, alle 21,15, all’auditorium dell’Annunziata - "Sa ‘ilgiadora de su tempus (Colei che culla il tempo)". Presentazione del documentario di Filippo Biagianti, vincitore del “Corto e Fieno Film Festival” 2023. Giovedì 6 dalle 14 alle 16 al Monastero di Montebello - Vandana Shiva "Le donne sono guardiane del futuro". Dialogo su donne rurali, biodiversità e futuro del pianeta. Venerdì 7 passeggiata ecologica, sabato 8 il protagonista sarà Franco Arminio con i "Canti della gratitudine", prima alle 17 e poi alle 21.