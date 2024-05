Istituti agrari, un successo la gara nazionale

Si è conclusa, con una sontuosa cena a base di pesce all’Istituto Alberghiero Santa Marta, in collaborazione con il ristoratore Uldergo, l’edizione 2024 della gara nazionale degli Istituti Tecnici Agrari d’Italia, svoltasi a Pesaro dal 15 al 18 maggio, in quanto lo scorso anno l’Istituto Agrario "A. Cecchi" era risultato vincitore, con Matteo Giovagnoli, classe 4ªCT, primo classificato tra 55 studenti provenienti da tutta Italia. Quest’anno a Pesaro gli studenti in gara erano 52 e si sono sfidati con una due giorni di prove scritte e pratiche sulle discipline di indirizzo: produzioni vegetali, estimo, trasformazione dei prodotti, produzioni animali, biotecnologie agrarie e genio rurale: Primo classificato Filippo Olivini dell’Istituto Pastori di Brescia, secondo Riccardo Agazzi dell’Istituto Cantoni di Treviglio, terzo Davide Bastarolo dell’Istituto Sartor di Castelfranco Veneto; un ottimo quinto e settimo posto, fuori concorso, per gli studenti Benedetta Fraternali Grilli, classe 4ªBT e Lorenzo Simoncelli 5ªAT ancora del Cecchi. Nel frattempo i docenti e i dirigenti accompagnatori hanno avuto modo di visitare la città di Urbino e le aziende Girolomoni e Guerrieri, e poi per tutti la visita guidata della citta di Pesaro capitale della cultura 2024. Il dirigente scolastico Riccardo Rossini si è complimentato con tutti gli studenti partecipanti e con i loro docenti e dirigenti, ha ringraziato la commissione di correzione delle prove composta dai docenti dell’IIS A. Cecchi, che ha permesso in tempi brevissimi di conoscere i vincitori della gara a Pesaro 2024, lo staff delle sue collaboratrici Chiara Fiorucci, Barbara Trufelli, Michela Brunetti e Tatiana Olivieri per la perfetta organizzazione ed il dirigente scolastico Roberto Franca per l’ospitalità in occasione della premiazione.

l. d.