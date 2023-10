Italia Nostra ‘sposa’ il video sulla valle

"Italia NostraOnlus ha deciso di patrocinare e diffondere l’opera video “Io sono Riceci” di Roberto Malini e Fabio Patronelli, quale simbolo del paesaggio italiano di pregio storico e naturalistico messo a rischio da progetti sbagliati". E’ quanto riporta una nota in merito al riconoscimento ottenuto dal video su Youtube. "Poche ore dopo che Italia Nostra diffondeva nei social l’opera – si legge ancora – gli autori e la società civile della provincia di Pesaro e Urbino ricevevano decine di messaggi da parte di cittadini che, da tutte le regioni italiane, chiedevano informazioni sulla località e sul progetto che grava ancora su di essa, come una spaventosa spada di Damocle: una mega discarica da cinque milioni di metri cubi di rifiuti. Risulta evidente come il sito debba al più presto essere preservato tramite le Dichiarazione di notevole interesse pubblico (“vincolo paesaggistico”). La richiesta della Dichiarazione di notevole interesse pubblico è un atto di attenzione ai beni culturali che deve essere formalizzato da enti comunali, provinciali o Soprintendenze alla Regione. La Regione, per emanarla, deve ricevere una proposta dalla commissione provinciale o dal Segretario regionale. Fondamentale è la proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio. La dichiarazione detta la specifica disciplina intesa ad evitare la corruzione dei valori espressi dal territorio considerato. I comitati che si stanno impegnando per evitare il progetto della maxi discarica – prosegue la nota dei comitati – a Riceci aspettano che gli enti citati svolgano la loro funzione, che è parte del loro mandato e compiano il loro dovere, che è sempre l’interesse pubblico".