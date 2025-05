Italservice Loreto trionfa contro Ozzano nei quarti di finale playoff

Loreto

79

ozzano

67

ITALSERVICE LORETO : Delfino 22, Cevolini, Arduini ne, Battisti 3, Cipriani 6, Mattioli ne, Ugolini 2, Tognacci 13, Santucci 8, Aglio 9, Broglia 2, Gulini 14. All. Ceccarelli.

NEW FLYING BALLS OZZANO: Myers 8, Torreggiani 3, Zani ne, Ranitovic 11, Domenichelli 18, Ranuzzi 14, Tibs 2, Cortese 3, Balducci 5, Piazza ne, Baggi 3. All. Lolli

Parziali: 20-15, 18-21, 17-17, 24-14. Progressivi: 20-15, 38-36, 55-53, 79-67. Uscito per 5 falli: Tognacci (Pesaro)

L’Italservice vince garauno dei quarti di finale playoff contro Ozzano. Al PalaMegabox i pesaresi partono contratti per poi sciogliersi nel corso del match. Una partita tosta contro la seconda e la settimana della regular season. Gli ospiti si sono presentati caparbi con una squadra giovane ed atletica che non ha mai mollato la presa. Nei primi due quarti entrambe le formazioni hanno fatto fatica a segnare.

Il nervosismo ha imperato. I biancorossi hanno comunque sempre condotto, seppure con un divario non tanto ampio. Il team del presidente Pizza poi ha raggiunto prima dell’intervallo anche il + 12, ma gli ospiti hanno ricucito subito il gap con Ranuzzi e Myers. Si è giocato sul filo dell’equilibrio. Tra i locali bene Gulini e sotto canestro Delfino, Aglio, Tognazzi, Cipriani e Tognacci. Il Loreto si distende e comincia a giocare bene, anche se alcune distrazioni in difesa permettono agli avversari di restare incollati. La crescita del gioco prosegue anche nella ripresa, ma Ozzano resta in scia. E’ nel quarto che gli ospiti impattano con i liberi. L’Italservice non ci sta e con una bomba di Tognacci che recupera anche un pallone e subìsce pure un fallo antisportivo, torna a correre (60-55 a 9’ dal termine). E’ Delfino che riporta i gialloblu a + 9, ridando ossigeno a tutta la squadra. Battisti mette a segno anche un tripla che zittisce gli avversari. Il Loreto va e con un bel gioco corale, bene in difesa e in attacco, amministra il vantaggio e si aggiudica questo primo capito della serie. Il ritorno è fissato per giovedì 15 maggio alle 21 a Ozzano. Si gioca al meglio dei tre match.

b. t.