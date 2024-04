"Jean Trounstine, pioniera del Teatro in carcere, tiene incontri a Urbino e Pesaro"

Jean Trounstine, prof emerita al Middlesex Community College in Massachusetts, prima regista teatrale a sviluppare un progetto organico di Teatro in carcere nella prigione femminile di Framingham negli Stati Uniti torna in Italia e tiene un doppio incontro all’Università di Urbino e nella Casa Circondariale di Pesaro. Jean Trounstine terrà per l’Università di Urbino oggi alle 9 in Aula 3 di Palazzo Gherardi un Seminario a cura del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata. Nel pomeriggio, alle 14, il dialogo con Jean Trounstine continuerà nella Casa Circondariale di Pesaro. Info 340 8686552.