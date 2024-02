Jordan promette: "Il titolo resterà in Italia"

Jordan Valdinocci, 22 anni, il prossimo venerdì difenderà il titolo mondiale di Kick Boxing K1, a Parigi. Ne ha parlato ieri, all’incontro stampa che lo vedeva presente, in quanto curatore delle sessioni periodiche del corso di autodifesa del Siulp. "Vorrei restituire – ha detto Valdinocci – qualcosa di quello che ho avuto al territorio e per questo ho deciso di mettermi a disposizione per questo progetto. Lo sport è un veicolo molto importante per comunicare. Il mio lavoro sarà quello di unire le varie discipline e cercare di portarle su un piano consone alle regole delle forze di polizia con lo scopo di dare maggiore sicurezza sia al cittadino che all’operatore". Il 16 prossimo, Valdinocci difenderà il titolo mondiale a Parigi, contro Quentin Honore. "Abbiamo avuto pochissimo preavviso – ha detto ieri – sono stato avvisato il 28 dicembre, tra Natale e Capodanno senza opzioni sulla data. Prometto, il titolo resterà in Italia".