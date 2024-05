Jovanotti: "Ricomincio da Pesaro". Doppia data alla Vitrifrigo Arena

di Claudio Salvi

Una vera e propria rinascita. E’ carico a mille Jovanotti per il suo ritorno nei palazzetti dello sport annunciato ieri. Alla Vitrifrigo Arena sarà data doppia (4 e 5 marzo), dopo una residenza di almeno una decina di giorni all’interno dell’astronave per mettere a punto la macchina del nuovo show e per l’avvio vero e proprio del tour "Palajova". Sono passati ben sette anni dall’ultima volta ma questa avrà un sapore davvero speciale per l’eclettico artista. Già, perché Lorenzo Cherubini, 57 anni, torna a calcare i palcoscenici dopo il brutto incidente in bicicletta occorsogli a Santo Domingo che gli è costato ben due interventi e un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione. Ma ora è tutto pronto per una nuova avventura lungo tutto lo stivale e con una puntata anche in Svizzera.

A distanza di sette anni dall’ultimo tour "indoor", Jova ha deciso di ripartire dai palasport e proprio da quello di Pesaro prima di affrontare – come probabile nella prossima estate – arene e stadi o chissà, forse di nuovo anche le spiagge. Lorenzo è più carico che mai e lo ha detto anche ai microfoni e alle telecamere di Viva Radio 2 dell’amico Fiorello: "Non penso ad altro e non vedo l’ora di tornare". E per dimostrare il suo stato di forma e il suo completo ristabilimento dall’infortunio, Jova si è prodotto in una serie di incredibili evoluzioni sui tetti dei mezzi mobili della Rai al Foro Italico. Capriole su sé stesso, balzi da un mezzo all’altro stile parkour e salto da quattro metri d’altezza con atterraggio finale sul prato. E promette: "Qualche altro mese di fisioterapia e vedrete!".

Annunciate già le prime date del tour, prodotto da Trident Music: si parte proprio da Pesaro, per poi proseguire con Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma, per tutto il mese di aprile. Luca Pieri conferma che Lorenzo ha confermato la scelta di Pesaro come città d’avvio del tour, del resto già indicata dall’artista ben prima dell’incidente di Santo Domingo. "Ha scelto di confermare Pesaro - dice l’ex presidente di Aspes - a dimostrazione che l’effetto volano di capitale della cultura continuerà anche nel 2025. E poi perché l’astronave è uno dei pochi palasport in Italia in grado di accogliere due eventi di questo tipo che porteranno fan da tutta Italia". I biglietti per l’atteso show saranno in vendita online nelle prossime ore.