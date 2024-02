K Sport con un tignoso Monturano. Urbania, big match. Ducali in trasferta

In Eccellenza c’è attesa per il turno odierno (sesta giornata di ritorno) ad incominciare dalle gare che vedono in campo le provinciali. Nello specifico l’Urbania ospita la capolista Civitanovese, la K Sport il Monturano mentre l’Urbino va a Montegiorgio. Si gioca su tutti i campi alle ore 15.

Urbania- Civitanovese. "Oggi è un big match- osserva il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini- arriva la Civitanovese, società di blasone e prima in classifica, quindi ci aspetta una gara importate, siamo contenti di giocarla in casa di fronte ai nostri tifosi che sicuramente ci daranno la spinta per fare una bella partita. Io sono fiducioso perché stiamo mantenendo un trend importante, positivo, le ultime prestazioni hanno detto che siamo una squadra in salute. L’obiettivo per due gare è di affrontare la prima della classe con il rispetto che merita però senza timori di scendere in campo e provare a fare risultato e puntare alla vittoria. In casa di fronte ai nostri tifosi dobbiamo scendere in campo come sempre ambizioni e con la voglia di fare un ottimo risultato". Arbitro Francesco Pio Sarcina di Barletta.

K Sport Montecchio Gallo- Monturano. "La partita di oggi rappresenta una tappa importante del nostro percorso.- sottolinea l’allenatore del Montecchio Gallo Simone Lilli- Giochiamo contro una squadra che viene da una vittoria bella e meritata (contro la Sangiustese) e quindi vorrà dare seguito al risultato ottenuto. Tutte e due le squadre hanno lavorato e stanno lavorando per ottenere i propri obiettivi e con dieci giornate alla fine del campionato chi avrà più determinazione e voglia di emergere porterà a casa la vittoria". Arbitro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Montegiorgio- Urbino. "Partita che dovrà dirci quale sarà il nostro futuro. – dice il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi- Mancano dieci partite e dobbiamo decidere da che parte vogliamo svoltare. Affrontiamo una squadra forte, in salute anche se reduce dalla sconfitta di Macerata. Ma prima di guardare agli avversari dobbiamo guardare dentro di noi e spogliarci di paure e ansie. Da troppo tempo mancano i tre punti ma le prestazioni sono state sempre buone ad eccezione forse delle ultime partite disputate in casa con Colli e Montegranaro. Questi ragazzi hanno un grande cuore e vogliono svoltare questa stagione per dare un senso ai tanti sacrifici fatti fino ad ora. Mister Ceccarini potrà contare su tutti gli effettivi ad eccezione di Galante fermo ai box dalla scorsa settimana". Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

LE ALTRE GARE: Castelfidardo- Chiesanuova. Arbitro Laura Mancini di Macerata. Montegranaro- Osimana. Arbitro Alfred Tavani di Jesi. Sangiustese- Jesi. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo. Tolentino- Montefano. Arbitro Simone Gambin di Udine.

Amedeo Pisciolini