K Sport punta ai playoff

In Eccellenza oggi con l’ultima giornata del campionato 2023-24 si conosceranno i verdetti finali. Si gioca su tutti i campi alle ore 16,30. Per la promozione diretta in serie D la Civitanovese che ha 2 punti di vantaggio sul Montefano cercherà di aggiudicarsi il pass nel match con la Jesina, team che a prescindere dal risultato è destinato a disputare i playout. Non sono attese particolari modifiche nell’attuale griglia playoff composta oltre che dal Montefano, dal Chiesanuova, dall’Urbino e dal Castelfidardo. Qualche possibilità di reinserirsi è rimasta solo per la K Sport visto che il Castelfidardo (che ha 3 punti in più) è atteso da un match molto difficile sul campo dell’Azzurra Colli, team che deve cercare di vincere per non rischiare la retrocessione diretta considerando che il Monturano (ultimo a 1 lunghezza) cercherà i tre punti a Macerata (ormai salva).

K Sport Montecchio Gallo- Chiesanuova. La K Sport per alimentare la piccola speranza di reinserirsi nei playoff deve vincere ma la stessa cosa cercherà di farla anche il Chiesanuova che spera ancora di riprendersi il miglior posto nei playoff. Arbitro interregionale: Salvatore Montevergine di Ragusa.

Urbino – Osimana. I play off sono già conquistati ma al termine degli ultimi 90’ si conoscerà il futuro avversario nei play off. Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Urbania- Montefano. L’Urbania vorrebbe salutare il pubblico amico con un successo, cosa che non sarà semplice perché gli avversari puntano al mantenimento della seconda piazza. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata. Le altre gare odierne: Atletico Azzurra Colli- Castelfidardo, arbitro Luca Di Monteodorisio di Vasto. Civitanovese- Jesi, arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo. Montegranaro- Sangiustese, arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro. Montegiorgio- Tolentino,arbitro Matteo Pigliacampo di Pesaro. Maceratese- Monturano, arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno. Amedeo Pisciolini