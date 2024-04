K Sport va a Montegranaro, l’Urbino ospita Montegranaro

Oggi potrebbe essere una giornata importante per conoscere il possibile vincitore del 33° campionato di Eccellenza. Divise da un punto la seconda in graduatoria (la Civitanovese) ospita la prima (il Montefano). Questo il programma odierno (ore 16).

Montegranaro- K Sport Montecchio. A presentare la partita il direttore generale della K Sport Matteo Mariani: "Partita difficile contro una squadra forte e piena di giocatori, che ha stravinto l’ultima partita e che è in piena corsa per i play off. Noi per contro arriviamo a questa gara con il Montegranaro con umore opposto e considerato il trend delle nostre ultime partite dovremo tenere alta la concentrazione ed aspettarci un avversario sicuramente agguerrito". Arbitro Laura Mancini di Macerata.

Urbino- Monturano. "Partita – osserva il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi- che vale una stagione perché dopo la sconfitta di Montefano dobbiamo riprendere il nostro cammino per mantenere in vita i sogni play off. Il Monturano si giocherà una fetta importante della salvezza quindi sarà una partita fondamentale per entrambe le formazioni. Da questo campionato bellissimo possiamo trarre tante considerazioni ma la più importante è quella di aver creato un gruppo fantastico con ragazzi che prima di essere giocatori sono uomini veri". Arbitro Mattia Gasparoni di Jesi.

Urbania- Castelfidardo. "Giochiamo in casa dopo la salvezza matematica conquistata domenica scorsa – sottolinea alla vigilia del match il ‘patron’ dell’Urbania Jacopo Sansuini- e la squadra scenderà in campo per fare bene di fronte ai nostri tifosi. Vogliamo fare una bella partita e festeggiare degnamente la salvezza". Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Le altre gare odierne. Atletico Azzurra Colli- Tolentino. Arbitro Simone Malascorta di Jesi. Chiesanuova- Osimana. Arbitro Riccardo Latuga di Pesaro. Civitanovese- Montefano. Arbitro Francesco Palmisano di Saronno. Montegiorgio- Sangiustese. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata. Maceratese- Jesi. Qui si gioca alle ore 15. Simone Spagnoli di Tivoli.

Nella foto: l’Urbania

Amedeo Pisciolini