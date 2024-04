‘King’ inaugura un punto vendita in via Gagarin

In controtendenza con il mercato e la crisi, ‘King’, l’azienda con sede a Senigallia specializzata nel settore dell’abbigliamento (originariamente sportivo e poi via via sempre più allargatosi anche a quello del casual), sbarca a Pesaro con un negozio in via Gagarin. Si tratta di un mega store di 2000 metri quadrati che, stando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato del gruppo King, Giuseppe Benni (figlio di Giulio Benni, attuale presidente del Cda), rientra "nella top 5 per dimensioni degli store di King in Italia".

L’ennesima apertura dunque per una realtà nata nel territorio marchigiano che conta 42 punti vendita in Italia, distribuiti in sei regioni. Quello di King è, per Pesaro, tanto una novità quanto però anche un ritorno: "C’era già un King anni e anni fa qui a Pesaro, in centro, decisamente più piccolo rispetto a questo e che abbiamo chiuso, a malincuore – ha raccontato Benni –. Però allo stesso tempo ci eravamo ripromessi che saremmo tornati, anche perché essendo originari di Senigallia non potevamo mancare nella seconda città delle Marche e così eccoci qui con ‘King Find your attitude’, in un anno storico poi per questa città che la vede Capitale Italiana della Cultura 2024".

t. b.