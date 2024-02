La B Interregionale corre verso la fase 2. Ecco da dove ripartiranno le pesaresi

Chiusa la prima fase del campionato, la prossima settimana comincia la rumba dei play-in per le nostre squadre della serie B interregionale. Che cosa sono? Seguendo l’esempio dell’Nba, è stata inserita una seconda fase in cui le squadre vanno alla conquista di un posto nei playoff, portandosi dietro però i punti conquistati nei confronti diretti durante la stagione regolare. Le marchigiane sono state accorpate con le squadre del Lazio che sfideranno in 4 partite di andata e 4 di ritorno. Bramante e Loreto si trovano nel girone privilegiato, i play-in Gold, in cui 6 squadre su 8 si guadagneranno i playoff per tentare di salire in B nazionale. Invece il Pisaurum fa parte dei play-in Silver in cui solo le prime due saranno qualificate ai playoff promozione, mentre le altre sei andranno in vacanza insieme a settima e ottava del girone ‘gold’.

Il Bramante parte favorito avendo guadagnato ben 10 punti negli scontri diretti (ne ha vinti 5 su 6) e si trova in prima fila assieme alla Virtus Roma, precipitata nelle minors dalla serie A dopo il fallimento, e Fiumicino. Entrambe queste formazioni sono allenate da ex glorie del basket: la Virtus da Tonolli, Fiumicino da Bonora. Mentre il Loreto parte di rincorsa, con soli 2 punti, avendo vinto solamente una partita su sei negli scontri diretti. E la partenza sarà durissima perché si troverà subito a sfidare la favorita Virtus, domenica 3 marzo alle ore 18 a Roma. Anche il Bramante inizierà in trasferta, ma a Palestrina che parte da quota 4 punti. E poi c’è il Pisaurum, che può ritenersi già soddisfatto per quanto ottenuto finora: c’era chi ad inizio stagione la vedeva retrocessa e invece può divertirsi ancora provando a sognare un posto nei playoff, anche se partendo da quota 4 sarà arduo riuscirci. E’ l’unica delle tre pesaresi che comincerà i play-in fra le mura amiche, ospitando sabato 2 marzo la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria al PalaCampanara (ore 18).

Infine ci sono i playout, ma non riguardano nessuna delle pesaresi: anche qui il girone è a 8, le ultime due scendono in serie C, la sesta farà uno spareggio per non retrocedere con la sesta della Conference Sud mentre le altre saranno salve. Questa seconda fase si concluderà il 21 aprile e poi via ai playoff che mettono in palio una promozione diretta e un’altra che avverrà tramite uno spareggio. Insomma, la B interregionale è pronta a riaccendere i motori.