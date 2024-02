La badante diventa tutore dei soldi. Poi fugge

Una badante sudamericana che riesce ad esser nominata dal tribunale di Pesaro amministratrice di sostegno di tre anziani per un periodo che va dal 2015 al 2022. E poi fugge con 65mila euro dal conto di uno, con 100mila dal conto di un altro e con 40mila dal terzo. Col risultato che ieri, Nancy Elizabeth Hidalgo Torres, 40 anni, nata in Perù e residente a Colli al Metauro, doveva comparire davanti al gup di Pesaro per rispondere di peculato. Nessuno sa più dove si trovi. E’ irreperibile. Così il gup ha dato tempo per almeno sei o sette anni affinché si trovi la donna e si conduca al processo che la vede imputata. Per ora è sospeso. Inoltre, sempre davanti al gup, un 40enne andrà a processo con abbreviato per aver estorto denaro alla madre oltre che per averla minacciata. Infine, una imprenditrice cinese rispondeva di 60mila euro di evasione fiscale. Processo rinviato