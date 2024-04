La Bandiera Lilla sventola per certificare il turismo accessibile

Dal municipio di Mercatello, in piazza Garibaldi, ora sventola anche la Bandiera Lilla, aggiungendosi alla bandiera dei Borghi più Belli d’Italia e alla Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Nei giorni scorsi, infatti, durante la Fiera Internazionale Exposanità 2024, si è svolta la “Giornata Lilla“, momento dedicato alla cultura dell’accessibilità, alla formazione e alla consegna delle bandiere ai Comuni Lilla.

Tra i comuni che hanno portato a casa questo importante vessillo c’era anche il comune di Mercatello sul Metauro, che tanto in questi anni si è speso per il turismo e che da alcuni anni lavora anche sul segmento di un’accoglienza che sia aperta a tutti. Per Mercatello erano presenti il sindaco Fernanda Sacchi e il suo vice Luca Bernardini. Il comune di Mercatello è stato il primo in provincia a potersi fregiare di questo importante riconoscimento che qualifica il turismo accessibile e permettere alle persone con disabilità di viaggiare, premiando i comuni italiani che hanno un’accessibilità superiore alla media e che vogliono continuare a farla crescere nel tempo.

"Rendere il turismo accessibile – fanno sapere gli amministratori mercatellesi – vuol dire molte cose e passa per molte azioni, dall’installazione di elevatori per disabili nei luoghi pubblici di interesse artistico e culturale come i musei e le gallerie d’arte, al posizionamento di rampe e pedane fuori dagli edifici pubblici, alla realizzazione di bagni accessibili". Molto importante in questo senso è stato, ad esempio, il lavoro fatto nel Museo di San Francesco che ora è pienamente accessibile, un edificio fruibile e inclusivo. Per Mercatello questa Bandiera Lilla ha un valore molto importante anche legata a Santa Margherita della Metola, protettrice dei disabili, che visse proprio in questo territorio.

