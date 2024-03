SERIE B2. La Battistelli Blu Volley è pronta a ripartire dopo lo scorso weekend amaro in terra romagnola. Le ragazze di coach Torreggiani si preparano alla sfida interna di domani alle 21 al PalaMegabox contro il Rimini. Le "baltogirls" incontreranno una squadra che sabato scorso ha vinto contro una diretta concorrente alla salvezza, quindi le riminesi, guidate da coach Galli arriveranno cariche per dire la loro a Pesaro. "Dobbiamo scrollarci di dosso la sconfitta di Riccione con una bella prestazione - dice il team manager Giorgio Tosti-, abbiamo fatto tesoro della partita di sabato scorso e analizzato ogni minimo particolare per non ripetere gli errori fatti. Siamo carichi e pronti a difendere il nostro secondo posto".

SERIE C. Nel maschile, girone, domani alle 21 Belvedere Ostrense Bertuccioli Bottega. Nel girone D, alle 18 Falconara-Pergola, alle 21 Grottazzolina-Borgovolley (foto) Fano: "Purtroppo stiamo attraversando un periodo in cui gira tutto storto - commenta coach Palazzetti -, serve spirito di sacrificio per uscire da questa situazione e provare a strappare punti alla Yuasa Santoni". Nel femminile, girone C, domani alle 17,30 Adriatica Fano-Urbania Volley. Alle 21 Team 80 Gabicce-Azzurra: "Dopo essere partiti col piede giusto a livello di risultato ad Urbino, ma non come prestazione – afferma il diesse del Gabicce Leonardi - dobbiamo alzare il livello del nostro gioco". Stesso orario Senigallia-Gioca Volley Team Urbino. Nel girone D, domani alle 21 Piobbico-Corinaldo, mentre nel girone E alle 17,30 Glasstech Volley Pesaro-Line Office Bottega: "Domani viene in casa nostra una squadra ostica – dice coach Rusalin del Pesaro -. È giovane ma ha ottime qualità. Sarà una partita mentale, lo sappiamo e cercheremo di aumentare il nostro livello per provarci fino alla fine". Alle 20,30 Pagliare-Megabox.

Beatrice Terenzi