La bellezza della risalita Ascensori panoramici a Gabicce Mare e Gradara

Tre salite in qualità: 4 milioni di euro per i Comuni di Gabicce, Gradara e Fermo che si aggiudicano il finanziamento regionale per i progetti di risalita in ambito urbano. "La qualità dei progetti premia i Comuni che si aggiudicano il bando per i progetti di risalita in ambito urbano promosso dall’assessorato alle Infrastrutture, iniziativa finalizzata a migliorare l’accessibilità a luoghi ricchi di bellezze paesaggistiche". È il commento dell’assessore Francesco Baldelli sull’esito del bando che ha premiato progetti di elevato valore ingegneristico. La giunta Acquaroli attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici ha stanziato 4 milioni di euro per premiare i migliori tre progetti finalizzati alla costruzione di percorsi di risalita in ambito urbano: ascensori, rampe e scale mobili.

Il Comune di Gabicce Mare realizzerà un progetto di riqualificazione e valorizzazione del lungomare turistico con la realizzazione di un ascensore panoramico; un intervento del valore di 2.810.000 euro. Il Comune di Gradara si è aggiudicato il contributo regionale grazie al progetto del valore di 4,6 milioni di euro per la realizzazione di due ascensori inclinati per collegare il parcheggio di scambio di Via di Sotto il Bosco con il Castello. "E’ un bando azzeccato – afferma Filippo Gasperi, sindaco di Gradara –. Davvero interessante". Il Comune di Fermo realizzerà infine il collegamento tra Via Mamiani e Piazzale del Girfalco con due ascensori panoramici per 1.675.000 euro.