La Bocciofila aiuta gli alluvionati

Un aiuto per gli alluvionati. Il consiglio direttivo della storica società sportiva ‘La Combattente’, che gestisce l’omonima bocciofila di via Tito Speri, ha messo in campo una nuova iniziativa di solidarietà promuovendo una raccolta fondi tra i suoi soci a favore delle popolazioni delle zone più colpite dalla recente alluvione. "Oltre a questo, il consiglio direttivo - spiega il presidente Luciano Gasparelli - ha anche stabilito che dal 28 maggio al 2 giugno tutto il ricavato del gioco delle bocce, del gioco del biliardo e delle attività ricreative del gioco delle carte, sarà donato in beneficenza". Ma non è tutto. Alla somma si aggiungeranno anche le entrate delle quote iscrizioni del ‘Torneo di scacchi Under 12’ previsto per il 30 maggio.