La Castelfrettese non molla. Raggiunto il Marina nel finale

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (42’ st Capitani), Zannini, Sampaolesi (23’ st Scortechini), Simone, Mazzarini, Brunori, Piancatelli (8’ st Ginesi), Palazzi (34’ st Rocchi), Beta. All. Carta.

MARINA: Ricci, Droghini (1’ st Rossini), Maiorano, Rossetti, Cucinella, Carloni, Gregorini (34’ st Moliterni), Gagliardi, Gabrielli (29’ st Piermattei), Nacciarriti, Sabbatini (11’ st Pierandrei). All. Giorgini.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Reti: 7’ pt Nacciarriti, 29’ pt Simone, 39’ st Maiorano, 49 st ’ Rocchi.

Si ritrova ultima dopo la quindicesima giornata senza successi la Castelfrettese che evidenzia però un cuore infinito risalendo la corrente due volte e non mollando fino al fischio finale. Bastano sette minuti a Nacciarriti per sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il pari è firmato dall’ex Simone che punisce la leggerezza in uscita di Ricci. Nella ripresa il Marina s’illude col sinistro di Maiorano sulla punizione di Piermattei deviata dalla barriera. In pieno recupero Rocchi con un tocco di rapina insacca, ispirato dal corner di Capitani.