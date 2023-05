La catena solidale "Cercavano il cibo dentro i cassonetti Mai più quelle scene"

Gli invisibili in difficoltà che per pudore non chiedono, ma prendono dal cassonetto quello che tutti i giorni manca sulla loro tavola, non sono leggenda, ma un fatto che ha segnato il Natale 2021. Su queste pagine il racconto della donna, mamma di famiglia, fotografata con mezzo busto dentro il bidone della spazzatura per recuperare un paio di ortaggi da aggiungere alla cena, ha descritto un fenomeno e innescato una gara di solidarietà guidata dall’associazione no profit Gulliver con Banco Alimentare. Due anni dopo, l’onda lunga di quella presa di coscienza arriva come una carezza. "La Fondazione Prosolidar di Roma – testimonia Andrea Boccanera, presidente della Gulliver, animata da oltre 200 volontari – ha donato un furgoncino frigorifero per fare la raccolta del fresco che tutti i giorni potremo distribuire alle famiglie. Il mezzo con cui gireremo i supermercati della città a recuperare l’invenduto tra latticini, carne, frutta e verdura è un Fiat Fiorino. Ringrazio il presidente Giancarlo Durante e la dottoressa Alessandra Villa. La Fondazione, legata al mondo creditizio, ci garantisce anche l’assicurazione e il bollo necessari alla circolazione del nuovo furgoncino".

Riavvolgiamo il nastro. "Tutto nasce dall’inchiesta fatta insieme al Carlino due anni fa: quando a fine giornata i supermercati pesaresi smaltivano l’invenduto nei cassonetti e quel cibo fresco veniva rovistato da persone in difficoltà estrema, invisibili persino alla normale rete solidaristica cittadina. Capimmo la profonda intimità di quel disagio e ci mettemmo all’opera per aggiungere cibo fresco alla normale distribuzione di pacchi alimentari. In via Toscana abbiamo acceso tutti i frigoriferi usati presenti nel capannone della Gulliver per conservare il fresco da distribuire. Ora si aggiunge questo furgoncino. Da allora l’esigenza è sempre forte e le famiglie in difficoltà sono numerose: solo Gulliver distribuisce pacchi alimentari e, fresco, a 430 famiglie provenienti da tutta la bassa valle del Foglia, non più solo da Pesaro. Rispetto al passato è aumentato il numero di punti vendita che aderiscono al recupero alimentare. Oggi abbiamo quattro Conad che lo fanno tutti i giorni. Mozzarelle, uova, formaggi, carne ancora buoni per la consumazione vengono ritirati al mattino e distribuiti tutti i giorni, dalle 15 alle 19,30 in via Toscana 111. Questa mobilitazione permette di rendere migliore, più equilibrata, la dieta quotidiana di 1.150 persone, tra cui molti bambini e ragazzi.

Il “secco“ (olio, pasta, biscotti, caffè) ogni 15 giorni". Tra i supermercati attenti al recupero alimentare c’è quello alla Celletta. "A Pesaro abbiamo due punti vendita dei 5 in provincia – racconta Andrea Federici, uno dei soci del Conad Montefeltro –: in entrambi abbiamo aderito alla raccolta giornaliera. L’abbiamo fatto perché siamo e viviamo il territorio. E’ importante aiutare persone e combattere gli sprechi alimentari che possono essere fisiologici".

Solidea Vitali Rosati