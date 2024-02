La ciclovia del Foglia per incentivare il turismo su bici

In corso a Padiglione di Tavullia i lavori (foto) per la nuova ciclovia del Foglia, che punta ad incentivare il bike tourism: un tracciato ciclabile di 33 chilometri complessivi (17 esistenti, 16 di nuova realizzazione) che parte da Pesaro e attraversa i territori di Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia, finanziato con 5,5 milioni di euro. Il progetto della Regione Marche - che rientra tra gli interventi della “rete ciclabile regionale”, caratterizzata dall’asse costiero della Ciclovia Adriatica (sei regioni attraversate, 297 i km marchigiani) - interessa in parte anche il territorio tavulliese, congiungendosi alla pista ciclabile di Padiglione e al tracciato delle piste lungo il Foglia a Case Bernardi e Rio Salso.