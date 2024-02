La città si tinge d’azzurro. Stasera l’Italbasket sfida la Turchia: "Pesaro è il posto ideale per noi"

Arriva la Nazionale e Pesaro torna ad entusiasmarsi per il basket. Dopo il sold-out dell’11 novembre 2022 contro la Spagna, questa sera l’astronave è pronta a decollare di nuovo con un altro pienone per spingere gli azzurri contro la Turchia (stasera,ore 20.30), nella prima partita di qualificazione per i campionati Europei 2025. Con la Vuelle che naviga in brutte acque, penultima e in piena bagarre per non retrocedere, i pesaresi hanno una gran voglia di assistere ad una partita di alto livello, solo per il puro piacere di gustarsi il gioco prediletto che questa città ha nel sangue.

"Grazie alla federazione per averci scelto ancora una volta – ha detto ieri il sindaco Ricci rivolto al presidente Petrucci –: qui abbiamo tradizione e cultura legate al basket. E nell’anno di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura, vogliamo raccontare le caratteristiche del nostro territorio in cui lo sport, la pallacanestro in particolare, è un elemento basilare di visibilità e di traino nel marketing cittadino. Siamo felici di aver rafforzato il legame con la Fip anche grazie alla scelta di far nascere a Pesaro il centro federale, i cui lavori sono già partiti. Avete scommesso su di noi e vogliamo ripagarvi: avrete tutto il sostegno possibile dal pubblico pesarese".

Il presidente Petrucci ha ringraziato Ricci con parole al miele: "Conosco tanti sindaci, ma ho molta stima di Matteo: il suo discorso davanti al presidente Mattarella è stato straordinario. Quella di stasera è una partita difficile ma ci sarà un grande pubblico a darci la carica: qui ci sentiamo a casa". Un concetto ribadito da Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport: "Venire qui è sempre una gioia perché l’ospitalità di Pesaro è straordinaria, tutto è facile e ogni problema si risolve. Stiamo andando verso il secondo sold-out in un lasso di tempo ristretto, non capita dappertutto".

A dare lustro all’evento in prima fila ci saranno ancora una volta i campioni del motociclismo che si stanno appassionando seriamente alla palla a spicchi: dal campione del mondo Pecco Bagnaia al talento emergente Bezzecchi, da Morbidelli al mentore di questi piloti eccellenti, Valentino Rossi. Ieri in conferenza stampa la federazione ha voluto poi regalare una menzione speciale a Walter Magnifico, leggenda di questo sport con 208 presenze in azzurro e 2.064 punti segnati.

Oggi tocca ad altri protagonisti, fra cui Nicolò Melli, che debutta con la fascia al braccio ereditata da Gigi Datome, diventato capo-delegazione dopo aver appeso le scarpe al chiodo. "Per me ha un sapore speciale che il mio esordio da capitano azzurro accada proprio a Pesaro, la città che nel 2011 mi ha accolto, in prestito da Milano, con grande affetto, mi ha fatto respirare e salvato. Spero che sia una bella serata per noi e per la gente che verrà a vederci". Il Ct Pozzecco, particolarmente benvoluto da queste parti, ha rincarato la dose: "Si sta sempre molto bene in questa città che vive di basket". Scelti i tre esclusi dal gruppo dei 15 (rimarranno fuori Spagnolo, Bortolani e Caruso) ’Poz’ spende una parola per Leonardo Totè: "Lo seguo con attenzione, ma avendo solo due giorni a disposizione, dopo tanto tempo che non radunavo la squadra, ho preferito andare sul sicuro chiamando ragazzi che conosco già e che si conoscono fra loro. Ma lui e Rossato li tengo in considerazione". Ci sarà spazio anche per lo spettacolo con Andrea Casta, il violinista elettrico che ha aperto i concerti di Vasco Rossi che eseguirà l’inno di Mameli ed una crew di "Italia’s got talent" che intratterrà gli spettatori durante l’intervallo.

Elisabetta Ferri