La Confraternita del Brodetto compie 20 anni e si regala un libro

E’ un anniversario importante quello che si appresta a celebrare la Confraternita del Brodetto, fondata nel 2004 a Fano da un gruppo di amici con la passione per la zuppa di pesce fanese. Per i primi 18 anni è stato l’ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Valentino Valentini a presiedere il sodalizio culturale ed ora è un giornalista a traghettare l’associazione verso il futuro: Alfredo Antonaros Taracchini. "Dopo gli anni di pandemia, riprendiamo l’attività celebrando i 20 anni dell’associazione che ha lo scopo di promuovere la cultura gastronomica, le tradizioni della cucina e dei prodotti ittici locali, in particolare del Brodetto ma anche dei prodotti dell’entroterra, dell’orto, dell’olio e dei vini da abbinarsi" dice il nuovo presidente, nato in Eritrea da una madre greco-eritrea e da padre italiano, per molti anni direttore di Teatri e di Festival e che per altrettanti si è occupato del canale televisivo Raisat Gambero Rosso Channel, trovando anche il tempo di scrivere saggi sul vino, cibo e alimentazione.

Anche per questa sua naturale propensione alla scrittura, il regalo che si farà la confraternita per questo 20esimo compleanno è la pubblicazione di un volume con interventi di storici, esperti, gastronomi e del ricco materiale d’archivio, sui temi del Brodetto, dei piatti di tradizione della costa marchigiana e della cucina marinara di questo tratto dell’Adriatico. "Abbiamo identificato alcuni ricercatori - conclude Antonaros - professionisti che si occupano di storia della gastronomia delle Marche. Perché oltre a raccontare il Brodetto di Fano vorremmo raccontare il valore del pesce sulla costa marchigiana, con il ruolo sociale che hanno la pesca e la marineria". Se n’è parlato intanto nella prima conviviale dell’anno organizzata non a caso al Caffé del Porto Bistrò, vincitore dell’ultima edizione del Fuoribrodetto di Confesercenti.