La Croce sul monte torna a brillare grazie a tanti cittadini

Se il simbolo del paese è una grossa croce metallica, non è bello che di notte non faccia la sua figura, con le luci e tutto quanto. Così le comunità di Casarotonda e della pieve di Monteguiduccio si sono frugati in tasca e hanno contribuito fattivamente alla sistemazione di questo loro peculiare “monumento“, un simbolo che corona e dà il nome al Monte della Croce (non è il nome ufficiale, ma quasi). Già, perché l’impianto elettrico era diventato obsoleto, molte luci non erano più funzionanti e dunque c’era bisogno di una radicale sistemazione. Sicché Casarotonda e pieve si sono adoperate per una raccolta volontaria ma sostanziale di fondi: l’obiettivo era ridare splendore a una croce che di notte domina un panorama vastissimo. Prossimo obiettivo delle comunità è collocare delle panchine.

a. bia.