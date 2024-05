"La cultura crea bellezza". Gran festa per il Venerini Day

La scorsa settimana si è svolto a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, il XVII “Venerini Day“, la festa della Provincia Italiana della Congregazione delle Maestre Pie Venerini, dal tema "La cultura crea bellezza, libera, dà speranza". Nei due giorni della manifestazione, alunni, genitori e docenti di tutte le opere della Provincia, che oltre all’Italia comprende Albania e Romania, si sono confrontati, anche con l’apporto di esperti, su un tema importante ed attuale come la cultura. L’evento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Pesaro, della Provincia e dell’Università di Urbino, si è svolta in due momenti distinti. Prima al Teatro Sperimentale, si è tenuto un incontro in cui, dopo i saluti delle autorità, sono intervenuti il Magnifico Rettore dell’Università Telematica San Raffaele, Vilberto Stocchi, la Presidente della Scuola di Scienze della Formazione del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Urbino, Maria Grazia Michelini, e il presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro, Maurizio Artale, che hanno fornito alla platea numerosi spunti di riflessione sul ruolo che la cultura gioca per la crescita personale e sociale di ogni persona. Il non facile compito di trarre le conclusioni di quanto emerso dal dibattito è stato svolto dall’arcivescovo Sandro Salvucci. Gli interventi sono stati inframezzati dalle esibizioni di suor Cristina Alfano e don Maurizio Lieggi di “Frammenti di luce“, della pianista Adriana Shehu e dalle coreografie del Gruppo “Ambasciatori di Pace“.

