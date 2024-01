La cultura dei diritti: sette appuntamenti

Sette appuntamenti dedicati a sette differenti ‘diritti’ su cui ancora è necessario battersi con forza. È questo l’obiettivo di "La cultura dei diritti", il ciclo di iniziative firmate Pesaro 2024 e promosse da sei associazioni del territorio: Amnesty International Marche; Arcigay Agorà; Agedo Marche; Caritas Pesaro-Urbino; associazione Festa dei Popoli e il teatro La Piccola Ribalta.

Si parte questo venerdì, alle 21, alla Piccola Ribalta di Pesaro (via dell’Acquedotto) con "Il muro di sabbia – il caso Saharawi: un popolo dimenticato". Al centro dell’iniziativa ci sarà l’incontro con Mohamed Dihani, attivista Saharawi, e Riccardo Noury di Amnesty International Italia, per un dialogo sul diritto alla libertà di espressione. Si prosegue poi sabato 27 e domenica 28 - sempre alla Piccola Ribalta alle 21 - con il ritorno dello spettacolo teatrale ‘Tango’ di Francesca Zanni e la regia di Mario Cipollini. Il diritto alla giustizia viene ripercorso in chiave ballata analizzando la dittatura militare in Argentina di fine anni ’70 (costo biglietto intero 12, ridotto 10).

È invece dedicato al diritto alla cultura e alla salute mentale il terzo appuntamento, quello di sabato 11 maggio alle 16 nel cortile della Biblioteca San Giovanni. "I matti sono punti di domanda senza frase": una nota frase di Simone Cristicchi introdurrà l’itinerario conoscitivo sul tema della salute mentale. Domenica 19 maggio ci si concentra invece sul ’gender’ con "Leggendoqueer" per il diritto alla non discriminazione, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia e l’afobia che si celebra il 17 maggio. La sede sarà il Parco Miralfiore, a cominciare dalle 17.

Gli ultimi appuntamenti di maggio, dedicati solo alle scuole, sono fissati per venerdì 24 alle 21.15 e sabato 25, stessa ora, con il reading teatrale ‘Si morde l’attesa’ e il focus sul diritto alla migrazione e all’asilo.

Un salto nel tempo ci porta direttamente ad ottobre 2024 per gli ultimi due appuntamenti in programma: sabato 5 alle 21, alla Piccola Ribalta, si parla di lavoro e diritto all’associazione sindacale con lo spettacolo teatrale "7 minuti – consiglio di fabbrica" di Stefano Massini e Francesco Carlianò, a cui aderisce la Cgil Pesaro. Si conclude poi, con data ancora da definire, l’appuntamento dedicato al diritto di non essere sottoposto a tortura con l’intervento dello storico Riccardo Paolo Uguccioni.

