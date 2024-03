La cultura è "Circonomia". Carofiglio e Ferrara tra gli ospiti

Trentaquattro eventi, con oltre 100 relatori tra giornalisti, esperti di ambiente, rappresentanti di associazioni e di imprese e membri delle istituzioni. In programma dal 7 al 10 marzo, con una anteprima il 5, il festival della transizione ecologica e dell’economia circolare "Circonomia". La manifestazione si svolgerà a Fano durante la settimana culturale fanese di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Tra gli ospiti del festival ci saranno Gianrico Carofiglio, Ilaria Sotis, Mario Cucinella, Francesca Santolini, Paolo Pagliaro, Francesco Borgonovo, Stefano Ciafani, Giuliano Ferrara (foto), Laura Gatti, Marcello Masi, Roberta Franceschinelli. Si parte con l’anteprima del 5 marzo con la mostra dedicata a Virginio Ridolfi (1922-1983), pittore dei "Calanchi" e dell’"Infinito" e con lo spettacolo al Teatro della Fortuna "Non c’è più tempo" sulla finanza sostenibile. Nel ricco programma di eventi segnaliamo per giovedì 7 marzo l’appuntamento con Mario Cucinella, che per Fano ha firmato il progetto della nuova biblioteca Federiciana. L’architetto sarà ospite di incontro su "L’architettura in tempo di crisi ecologica" insieme a Roberta Franceschinelli e Laura Gatti. Sabato 9 marzo sarà la volta di Gianrico Carofiglio, protagonista dell’intervista sulla "ecologia delle parole" e sempre sabato 9 marzo, alle 15.30, si svolgerà il processo alla transizione ecologica, condotto dal giornalista Paolo Pagliaro. Compongono la difesa la giornalista Francesca Santolini, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, l’ingegnere ambientale Annalisa Corrado e l’ex-ad di Enel Francesco Starace. L’accusa schiera i giornalisti Francesco Borgonovo, Giuliano Ferrara, Patrizia Feletig, e l’esperto di energia Giuseppe Zollino. Tutti gli appuntamenti, sono ad ingresso gratuito, e si possono consultare sul sito ufficiale del festival www.circonomiafano.it. Le giornate del Festival ospiteranno anche spettacoli, laboratori rivolti a bambini e ragazzi, presentazioni di libri, installazioni artistiche e mostre. In coerenza con i temi trattati, il Festival di Fano compenserà le emissioni climalteranti prodotte nel corso degli eventi contribuendo a progetti di riforestazione e di sviluppo di energie rinnovabili.

an. mar.