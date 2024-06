La festa dell’ Arma: "Carabinieri al Parco. Messaggio di sicurezza per tutti i cittadini"

"Siamo qui, a celebrare l’Arma, in un luogo ad alto significato: il Parco Miralfiore, oggetto di fatti di cronaca poco piacevoli. Ma l’Arma c’è, è al fianco dei suoi cittadini assieme al resto delle Forze dell’ordine". Con queste parole il comandante provinciale dei carabinieri Colonnello Gianluigi Cirtoli, ha voluto significare ieri mattina la la festa per i 210 anni della fondazione dell’Arma, di fronte alle autorità intervenute e ai tanti cittadini. Presenti anche tre scolaresche, con bambini della scuola primaria Alberto Manzi e dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Gaudiano” di Pesaro e della Scuola materna “Quadrifoglio” di Fano. I bambini si sono esibiti in breve brano suonato con il flauto ed hanno letto dei pensieri sulla legalità e sulla figura del Carabiniere, che hanno commosso i presenti.

La cerimonia è stata preceduta dal messaggio la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma ed è proseguita ricordando anche l’efficace attività di Polizia Giudiziaria, che vede i militari al fianco della magistratura, i cui risultati concreti sono poi stati esposti durante le premiazioni dei Carabinieri che si sono distinti nelle attività di servizio più rilevanti, tra gli altri anche salvataggi di persone che volevano farla finita.

I numeri, fino da maggio 2023 ad aprile 2024, testimoniano l’intensa e proficua attività dell’Arma. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno garantito il pronto intervento, rispondendo a 10.842 richieste pervenute al 112, con la gestione di 10.577 interventi ad opera delle pattuglie impegnate nel controllo dell’intera provincia, dove sono stati 7.402 i reati denunciati (pari all’83% degli 8.932 complessivamente commessi), con conseguenti 158 arresti e 1.995 persone denunciate in stato di libertà. Particolare impegno per furti e rapine che rappresentano il 36% del totale di quelli commessi: denunciati 237 autori di furto, di cui 22 arrestati. Delle 51 rapine perpetrate, ne sono state scoperte 35, per le quali sono stati arrestati 15 persone. Intensa l’attività di monitoraggio (89.812 persone e 62.614 mezzi controllati) e di contrasto alla violenza di genere: 115 le denunce di maltrattamenti contro familiari o conviventi e 37 quelle per atti persecutori. In 23 casi sono state denunciate anche lesioni aggravate. Per tali reati i Carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, 30 divieti di avvicinamento alla persona offesa e 8 allontanamenti dalla casa familiare. Sono stati 22 gli arresti in flagranza di reato, fra cui 17 per violazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Dal 15 marzo scorso, presso la Compagnia Carabinieri di Fano, è stata inoltre inaugurata “una stanza tutta per sé”, alla presenza della Presidente Nazionale Soroptimist Internazionale, Adriana Macchi, e della presidente del Club di Fano Maria Cleofe Contardi, che ha permesso di avere una stanza studiata per creare un ambiente ospitale e protetto, dove accogliere le vittime di violenza.

Tanti anche gli interventi a favore degli anziani a cui, per prevenire truffe o raggiri, sono stati dedicati incontri informativi. Arma in prima linea anche per la sicurezza sul lavoro: il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pesaro ha eseguito un totale di 134 ispezioni, che hanno permesso di rilevare 310 infrazioni, con sanzioni amministrative contestate per un importo complessivo di circa 450mila euro, 27 denunciati e 8 arrestati. I forestali hanno portato alla luce 166 illeciti amministrativi, con 2 denunce e, per la tutela di flora e fauna, hanno contestato 190 illeciti amministrativi e 10 penali. Sequestri e denunce anche nel settore dei rifiuti.

Davide Eusebi