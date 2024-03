La fiera di San Giuseppe anima il borgo di Castelvecchio

Torna nel borgo di Castelvecchio, nel Comune di Monte Porzio, uno degli appuntamenti fieristici più vecchi della vallata del Cesano: la Fiera di San Giuseppe, nata ufficialmente nel 1862 quando fu un mercato di grande importanza per l’economia contadina. La Pro Loco Monte Porzio-Castelvecchio associazione di promozione sociale, grazie al patrocinio del Comune, riproporrà l’appuntamento domani e lo ha arricchito con un prologo che si terrà questa sera, in cui è previsto un concerto tributo agli ‘883’ con la possibilità di degustare alcune specialità enogastronomiche del territorio. Molto ricco il programma della domenica, che partirà dal mattino alle 9 con la ‘Camminata di San Giuseppe’ e l’apertura della tradizionale fiera, con molti punti vendita di merce varia e quelli, immancabili, legati alla buona cucina locale.

"I Castelvecchiesi – evidenzia una nota della Pro Loco - saranno pronti ad accogliere tutti festosamente, con bancarelle di artigiani e antichi mestieri, i giochi che saranno seguiti dal gruppo Acli ‘Suor Getulia’, musica e laboratori per i più piccini, il torneo di ‘morla’, e con stand gastronomici sia per il pranzo che per la cena, che serviranno i piatti della tradizione contadina sapientemente cucinati dai fantastici volontari a cui va il nostro più grande ringraziamento. Tutto per far vivere una giornata alla scoperta del nostro passato che è sempre più nostro presente".

s.fr.