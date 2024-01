La Fiorini ko nell’ultima di andata

Sconfitta nell’ultima partita del girone di andata per la Fiorini Rugby Pesaro, serie A, che davanti al suo pubblico si arrende al Tarvisium Treviso con il punteggio di 10-17. I locali guadagnano un solo punto di bonus difensivo. Un match combattuto fino all’ultimo minuto. "Bene il punto in classifica, ma c’è tanta delusione – questo il commento del tecnico giallorosso Paolo Panzieri –. Per la mole di gioco che abbiamo espresso meritavamo di più. Siamo stati molto fallosi mentre loro sono stati molto più cinici, abbiamo avuto occasioni per segnare che non siamo riusciti a finalizzare, sono errori che si pagano. La disciplina è andata male, abbiamo commesso errori su aspetti che alleniamo da settembre. Mi sono piaciute la grinta e la voglia di lottare fino alla fine".

Sabato prossimo a Padova inizia il girone di ritorno: "Abbiamo davanti una partita impegnativa – avvisa il tecnico Panzieri –. Con Petrarca sarà molto dura, noi dobbiamo assolutamente avere una reazione dal punto di vista del gioco. È quello che chiederò ai ragazzi e su cui lavoreremo in settimana". Pesaro sta giocando con un gruppo giovane e soprattutto con elementi del vivaio giallorosso. La politica societaria è infatti fare crescere i talenti del territorio.

b.t.