La Fiorini riceve il Badia. "Siamo carichi, la squadra sta bene"

Dopo la pausa pasquale si ritorna in campo. La Fiorini Pesaro Rugby oggi alle 15,30 ospita il Rugby Badia al Teknowool Rugby Park. "Siamo carichi, la squadra sta bene e il morale è alto, non vediamo l’ora di tornare in campo". Il capitano Carlo Villarosa inquadra così il momento della Fiorini Pesaro Rugby, che si prepara a tornare in campo dopo le due domeniche di pausa per le festività pasquali. Si gioca l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A per i kiwi giallorossi che saranno impegnati sul campo di casa. Avversaria del giorno la formazione veneta che è all’ultimo posto in classifica con 21 punti, i pesaresi sono invece all’8° gradino con 35. "La pausa ci è servita a ricaricare le pile e recuperare gli infortunati che non hanno potuto giocare nelle ultime partite", prosegue Villarosa. Il capitano presenta la partita: "Mi aspetto un incontro duro dal punto di vista fisico. Per loro è una partita fondamentale. Devono vincere per continuare a sperare nella salvezza. È un match importante anche per noi, per chiudere matematicamente la questione salvezza con qualche giornata d’anticipo. È una cosa a cui teniamo, sia come giocatori che come società, visto anche il livello del campionato". Sul Badia dice: "Ha una mischia solida, è una squadra molto fisica. Ha un gioco spumeggiante con i trequarti. Alternano fasi statiche molto performanti a trequarti bravi a spostare il pallone". Poi spiega come potrebbe essere affrontata la gara: "Dovremo aggredire da subito la partita e imporre il nostro ritmo di gioco. Abbiamo dimostrato che quando entriamo in campo concentrati riusciamo a fare belle prestazioni ed è quello che dobbiamo fare in questa partita". Come sempre nelle partite casalinghe, sarà fondamentale il supporto del pubblico: "Giocare in casa è sempre motivo di orgoglio e molto stimolante. Giocare davanti ai familiari, agli amici e ai nostri sostenitori è sempre bello e fa aumentare la voglia di far bene. Sarebbe bello raggiungere il nostro obiettivo davanti ai nostri tifosi e festeggiare con loro". Domenica di gioco anche per le categorie giovanili giallorosse. Per le formazioni Under 18: i giovani kiwi impegnati nel Campionato Interregionale (Fascia 2) saranno di scena alle 11.30 sul campo di Jesi; la seconda squadra composta dai ragazzi di Pesaro e Fano, impegnata nel Campionato Regionale/Interregionale (Fascia 3), sarà invece impegnata sul campo di Pesaro con i pari età di Rimini.