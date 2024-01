La ’Gentile’ passa alla ’Padalino’. Gli insegnanti: "Incomprensibile"

"Proprio nel periodo in cui fervono i preparativi per gli Open Day, vetrina dell’offerta formativa, apprendiamo di essere divenuti dei ‘separati in casa’, in quanto è stato deciso che, a partire dal prossimo anno scolastico, la scuola primaria ‘Gentile’ passerà, insieme alla scuola dell’infanzia ‘Albero azzurro’, all’istituto comprensivo ‘Padalino’". I docenti della Gentile esprimo sconcerto per il passaggio della loro scuola dall’istituto comprensivo della Gandiglio a quello della Padalino: "Gli sforzi per garantire la qualità dei percorsi e delle proposte formative all’interno dell’istituto sono stati sacrificati alla logica della spartizione. E’ incomprensibile come si sia arrivati allo smantellamento di una realtà consolidata ed efficiente come quella del nostro istituto comprensivo. Consideriamo inaccettabile la modalità con cui tale parte del piano sia stato varato, non c’è stata la minima consultazione né del personale né delle famiglie, tradendo lo spirito di collaborazione e trasparenza con cui sono stati istituiti gli organi collegiali. Nel collegio docenti e nel consigliod’istituto del 14 dicembre 2023, il dirigente scolastico ha fatto un generico riferimento al piano di dimensionamento e, in ogni caso – questa la rassicurazione di fondo – non sarebbero stati intaccati i punti di erogazione del servizio".

E infine: "L’esito della vicenda nel suo complesso, a ben leggerla, vede infatti premiati: l’ex circolo didattico di San Lazzaro-Corridoni, che vede sancito il privilegio dell’indissolubilità del connubio fra i due plessi omonimi e che, eccezion fatta per la primaria ‘Raggi’ continua a sopravvivere anche nella sua dote di scuole dell’infanzia, semplicemente annettendosi la secondaria Gandiglio; l’ex circolo didattico di Sant’Orso, che viene elevato al rango di quarto istituto comprensivo senza il minimo contraccolpo sui sette plessi che lo costituiscono, cui si aggiunge la secondaria di nuovo conio; l’attuale istituto comprensivo ‘Nuti’, nemmeno lambito dall’onda lunga del dimensionamento; l’attuale istituto comprensivo ‘Padalino’, totalmente indenne nel suo organigramma, ma con in più la scuola primaria ‘Gentile’ e la scuola dell’infanzia ‘Albero azzurro’, più la scuola primaria ‘Raggi’".

an. mar.