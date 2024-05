La giornata della "Informazione Costruttiva". Coinvolte scuole e giornalisti. Diretta nazionale

Il 3 maggio prossimo, in occasione della Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa, torna la Giornata Nazionale dell’Informazione Costruttiva (Gnic), il più importante evento italiano sull’informazione, nella quale i giornalisti sono invitati a pubblicare e dare risalto a notizie, reportage e storie costruttive cioè che siano scritte in modo libero da sensazionalismi, polemiche.

La Gnic, giunta alla quarta edizione è ideata dal Movimento Mezzopieno insieme a una lunga lista di promotori, aderenti e patrocini. Quest’anno sarà Pesaro, Capitale Italiana dela Cultura 2024, sede dell’evento principale che metterà in connessione tutte le iniziative della lunga giornata dedicate all’informazione costruttiva, nella Sala del Consiglio Comunale, mattino (9-12) e pomeriggio (14-19).

Perché proprio il 3 maggio? In questa data si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Libertà di Stampa, un’occasione per riflettere sull’importanza dei principi in difesa della libertà di parola e di informazione, del dibattito e dell’indipendenza dei media. La giornata è nata dall’impegno di centinaia di giornalisti coinvolti nella campagna nazionale per la Parità di Informazione Positiva, lanciata da ’Mezzopieno’, che ha raccolto oltre 7000 firme. Il programma centrale della Gnic 2024 sarà composto da una mattinata di incontri per le scuole, una diretta nazionale online che coinvolge il mondo dell’informazione, un convegno aperto alla cittadinanza e valido come formazione professionale per i giornalisti, nonché l’assegnazione del Premio "Informazione Costruttiva".

Al. Zaf.