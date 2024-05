“La giostra di Federico“ di Umberto Piersanti

Sabato alle 10 l’associazione Urbino Capoluogo ospiterà nella sede di via Matteotti 21 lo scrittore Umberto Piersanti che presenterà il suo ultimo libro “La Giostra di Federico“ (Affinità elettive, 2024), avvincente romanzo storico, quarto numero della collana “I quaderni di Atena“, pubblicato con il contributo dell’azienda Pantarei di Petriano e dedicato al torneo cavalleresco del 1451 durante il quale Federico da Montefeltro ci rimise l’occhio destro. Nella giostra di Piersanti, il celebre torneo durante il quale il Rinascimento italiano rischiò di perdere uno dei suoi più grandi fautori prima che potesse realizzare la sua mirabile città in forma di palazzo che oggi sarebbe soltanto un anonimo borgo sperduto tra i monti, fa da sfondo alle vicende di una serie di personaggi del tempo, delineati dall’autore con tratteggi delicati, ora poetici ora pittorici. Vite quotidiane di giovani artisti, poeti, uomini di corte, eremiti, che non finiranno sui libri e neppure sulle cronache del tempo, incrociate fra loro come fili di una tessitura. Ne vien fuori un variopinto arazzo di varia umanità destinato ad accogliere lo scontro fra Guidangelo de’ Ranieri e Federico, epilogo di un romanzo in cui la penna di Piersanti scorre sempre in bilico fra prosa e poesia, sempre con la consueta maestria che rende la lettura del libro un viaggio nel tempo senza il peso delle valigie.

Tiziano Mancini