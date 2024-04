"La lista Giovanelli è distinta, ma siamo uniti"

Oriano Giovanelli ha presentato la propria lista. Lista che però è a sé rispetto a Sinistra per Urbino che, già prima della nascita della coazione ‘La città che verrà’, lo avevo proposto come sindaco. "Non c’è nessun mistero e tutto è alla luce del sole - dicono da Sinistra per Urbino -. Quando Giovanelli ha deciso di fare una propria lista, gli avevamo chiesto anche pubblicamente di unire le forze, mescolando i nostri candidati e affiancando i nostri simboli. Come in precedenza i 5 Stelle, Giovanelli ha preferito andare da solo per evidenziare la propria presenza e il proprio nome. Marceremo divisi per colpire uniti".