La maratona per il clima. Studenti affrontano la sfida

"Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare": è una famosa citazione di Ernest Hemingway, scrittore americano del secolo scorso, ma che ancora è attuale, specialmente in vista dell’arrivo a Pesaro del primo Climathon della regione Marche. A organizzarlo è l’associazione LiberaMusica, promotrice del progetto ’SEYO 2024’, con il coinvolgimento del Liceo Musicale Marconi e dell’Istituto alberghiero Santa Marta.

Ma cos’è il Climathon? Si tratta di una maratona creativa, in programma venerdì 3 maggio all’Istituto Alberghiero Santa Marta e realizzata in collaborazione con la community Climate-KIC: prevede che gli studenti, dopo alcune testimonianze ed interventi, si dividano in vari tavoli tematici per approfondire e affrontare la sfida del cambiamento climatico, proponendo soluzioni pratiche e costruttive, calandosi nei panni dei cittadini, ma anche delle istituzioni o del Governo, per capire i differenti punti di vista e trovare insieme una possibile soluzione. A guidarli ci sarà anche un team di facilitatrici del progetto SoGlobe, una iniziativa di educazione ambientale condotta a livello internazionale per sensibilizzare i più giovani.

Durante la giornata del 3 maggio, sarà chiesto agli studenti, in quanto cittadini del futuro, di ragionare su cosa possono fare per giocare un ruolo essenziale nell’attivare politiche di contrasto alla deriva ambientale, imparando anche a calcolare la loro impronta climatica. Questo incontro finale è stato preceduto da una serie di lezioni con degli approfondimenti sul tema ambientale del progetto europeo SEYO 2024, un complesso strumentale e inclusivo formato da 150 giovani e talentuosi musicisti, dai 10 ai 18 anni. Arrivato all’ottava edizione, il titolo scelto per questa edizione del Sistema Europe Youth Orchestra (SEYO ndr,) sarà Song for the Earth: l’intento infatti è quello di enfatizzare il valore dell’educazione musicale anche per sensibilizzare la sostenibilità ambientale e contrastare il cambiamento climatico, sempre di pari passo con la valorizzazione dell’equità sociale. Gli appuntamenti dell’evento si terranno a partire dal 13 fino al 20 luglio, con un coinvolgente concerto conclusivo al Cantiere Rossini.

Alessio Zaffini