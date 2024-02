La Metaurense brilla ancora

Non è un caso che la squadra femminile della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro sia campione d’Italia in carica. Quasi ogni settimana, infatti, un’atleta della società presieduta da Tonino Tonelli finisce sul podio di gare di alto livello in giro per la penisola. Di solito lo fanno le giovanissime e titolatissime juniores, ma stavolta è toccato ad atlete più esperte ma altrettanto valide:

si tratta di Fedora Simoncelli e Barbara Mattioni.

Entrambe le atlete della Metaurense sono infatti finite al secondo posto in due diverse gare disputatesi nel weekend in Emilia. La Simoncelli, battuta in finale da Loana Capelli, si è piazzata al posto d’onore nella gara di sabato a Maranello (Modena). La Mattioni, invece, ha ceduto in finale all’umbra Laura Piccio piazzandosi seconda nella gara di domenica a Campegine (Reggio Emilia). Un altro rientro a casa con medaglie nel carniere, insomma, per le sempre più competitive atlete della Metaurense che si confermano ad altissimi livelli in attesa

di disputare la gara di casa

in programma il prossimo 17 marzo.

l. d.