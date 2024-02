La missione in Sicilia. Fano sbanca Modica

Avimecc Modica

1

Smartsystem Fano

3

AVIMECC : Raso 6, Di Franco 13, Capelli, Putini 2, Chillemi 4, Nastasi, Cascio, Buzzi 9, Tidona, Lombardo, Spagnol 14, La Rocca, Giudice. All. Di Stefano.

SMARTSYSTEM FANO: Dimitrov 26, Merlo 20, Partenio 4, Raffa (L), Margutti, Roberti 14, Galdenzi, Focosi 3, Mazzon, Gori, Maletto 6, Uguccioni. All. Mastrangelo.

Arbitri: Pecoraro Sergio e Spinnicchia Giorgia.

Parziali: 16-25, 17-25, 25-23, 16-25.

Note – Modica battute vincenti 2, battute errate 13, muri 5; Fano battute vincenti 8, battute errate 13, muri 10.

La Smartsystem torna a vincere lontano dalle mura amiche. La Virtus è corsara grazie al 3 a 1 inflitto a Modica, al termine di una gara dominata e ben giocata. Se si eccettua un terzo set vinto sul filo del rasoio dai siciliani, i biancorossi hanno disputato una gara senza pecche e d’altissimo livello in tutti i fondamentali. Dimitrov (7 ace in totale) accende la miccia all’inizio del primo set in battuta e Fano si porta 17 a 11, brava a muro a toccare tanti palloni. All’inizio del secondo parziale Avimecc prova a reagire e c’è equilibrio fino al 6-6, ma è un fuoco di paglia: Fano difende e mura bene, per il resto ci pensano Dimitrov e Roberti ad attaccare i palloni importanti (8-12, 12-17, 17-25). Piccola pausa di Fano nella terza frazione, Modica è più sciolta e Putini fa giocare Raso al centro complicando le cose a Fano. I siciliani vanno avanti 23-20, Roberti carica i suoi sulle spalle ma non basta e Avimecc accorcia le distanze.

Nel quarto set la Smartsystem è brava nell’approciare la frazione: 1-5 con super Maletto protagonista a muro e successivamente Dimitrov bombarda sia in attacco che in battuta. Fano ormai è imprendibile ed il set prosegue sui binari virtussini, che cosi possono festeggiare il ritorno alla vittoria esterna. Tre punti importanti per la classifica e soprattutto per caricare i ragazzi di coach Mastrangelo in vista del big match di mercoledì prossimo quando alle 20,30 al Palas Allende arriva Macerata. Un derby dai mille significati giocato nel fortino della Virtus dove nessuno finora è passato. Per l’occasione ci si aspetta il grande pubblico.

b.t.