La Montesi Volley festeggia sessant’anni. Via alle celebrazioni tra passato e presente

Il 2024 sarà anche il sessantesimo compleanno della Montesi, società di volley maschile che nel 1964 ha sfiorato la serie A perdendo gli spareggi con Falconara. Dopo due anni di serie B, oggi la prima squadra gioca in serie C, guidata da coach Antonini. Ma l’orgoglio del club è il settore giovanile, circa 200 ragazzi, e le varie categorie Under 13, 15, 17, 19, due Prime Divisioni e ben 9 gruppi di fitvolley.

"Siamo una costola del gruppo sportivo dei vigili del fuoco – ricorda il presidente Marco Arzeni –, il nome che ci rappresenta apparteneva a Nazareno Montesi che nell’agosto del 1944 venne dislocato a San Giorgio di Pesaro dove, il 21 agosto 1944, morì sotto i colpi di una mitraglia tedesca". Il motto di questa realtà è "divertiamoci seriamente". E con questo spirito il comitato organizzativo che celebra l’importante traguardo ha delegato Stefano Grassetti, ex giocatore, a organizzare una serie di iniziative. "Si parte il 25 febbraio al PalaMegabox con un torneo di minivolley di Carnevale in maschera – racconta lo stesso Grassetti –, poi in programma abbiamo una giornata di festa al PalaMencoboni dedicata a tutti coloro che hanno gravitato in questi anni nella nostra società. In questa occasione mostreremo un fotolibro che racconta la nostra storia per immagini e i ragazzi della cooperativa il Labirinto presenteranno una maglia prodotta da loro di cui verranno stampate varie copie in vendita il cui ricavato sarà devoluto al progetto di inclusione nello sport di persone con necessità particolari".

Un lavoro di sinergia come è nella natura della Montesi che già collabora con la società di basket dei Bees e con la Gimnal Pesaro grazie a una idea di Alessandro Mengucci di Consultinvest. Tra le iniziative anche un torneo di beach volley in spiaggia e un triangolare riservato agli Under 17. Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente regionale della Fipav Fabio Franchini ("Un anno speciale di cui tutto il movimento ne è orgoglioso") e il presidente provinciale Giancarlo Sorbini ("La Montesi è sempre stata una eccellenza del nostro territorio").

Esposte a confronto la maglia biancorossa dei primi anni di gare e quella nuova, presentata a fine 2023, che raffigura le fiamme e il fuoco delle origini, disegnata e confezionata da Prodi Sport. Una realtà, quella della Montesi, che da anni dialoga anche con il Montegranaro Volley e con il Volley Pesaro in uno spirito di collaborazione per un bene comune che va al di là del risultato sportivo. Nella Sala Rossa del Comune ieri mattina c’era anche Vittorio Cascio, fondatore del club all’interno del Comando dei vigili del fuoco di Pesaro. Ha chiuso l’assessore allo sport Mila Della Dora: "L’attività della Montesi si può riassumere con tre parole: radici, passione e sinergie". Ed è così.

Beatrice Terenzi