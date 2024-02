La mostra che ’fotografa’ Pesaro tra immagini e visioni di cultura

Più di 300 persone per l’inaugurazione, tante recensioni positive e lo scorso lunedì un’apertura straordinaria per il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Una scoperta che continua quella allo Spazio Bianco di Pesaro che dal 20 gennaio fino al 18 febbraio ospita una mostra alternativa dal nome ‘Pesaro in un oggetto’, immagini e visioni della Capitale italiana della Cultura 2024 a cura di Antonella Speziale, Paolo Giommi e Marcello Sparaventi. Un’idea originale quella dell’Associazione Centrale Fotografia che ha deciso di raccontare la città di Pesaro attraverso, appunto, il tema dell’Oggetto.

"Dopo la splendida inaugurazione con la presenza del vicesindaco Daniele Vimini e il direttore di Pesaro Musei Marcello Smarrelli tantissime persone hanno visitato la mostra- afferma Marcello Sparaventi- C’è tantissimo interesse da parte dei cittadini e questo ci riempie di gioia". Cinque le uscite fotografiche, trenta i partecipanti del workshop che nei mesi di maggio e aprile hanno permesso di realizzare e ideare il materiale di questa straordinaria esposizione. Non solo fotografie e immagini ma la mostra propone un’esperienza immersiva tra la realtà pesarese grazie a video interviste di alcuni personaggi noti locali.

"Tanti giovani sono venuti a trovarci e nei prossimi giorni faranno visita anche il Liceo Mengaroni di Pesaro e il Liceo Artistico Apolloni di Fano-sottolinea Sparaventi- Inoltre, oggi (venerdì 9 febbraio) alle 18 sarà possibile partecipare ad una visita guidata con una delegazione di soci del FAI". La mostra è ad ingresso gratuito visitabile dal venerdì alla domenica dalle 17;30 alle 19;30 per info e prenotazioni 347 2974406. Altra novità, fino a sabato sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di Centrale Fotografia ‘Elementi creativi della fotografia’ che si svolgerà in cinque incontri per info e iscrizioni info@centralefotografia.com.

Ilenia Baldantoni