La mostra di Termini: "Come la metti sta"

Uno sponsor di alto livello, Cariaggi il re del cachemire, per un artista di alto profilo come Giovanni Termini (nella foto, al centro). Perché questo artista che viene da numerose esposizioni in mezza Italia, ha inaugurato ieri una mostra delle sue opere nella prestigiosa sede di palazzo Tiranni Castracani nel cuore di Cagli. Esposizione che chiuderà i battenti il 30 di giugno e non tanto distante dal torrione che ospita le opere di un suo grande amico e maestro come Eliseo Mattiacci, un figlio proprio di Cagli.

La mostra di Giovanni Termini è intitolata "Come la metti sta". E’ il senso del fare che muove Termini che esplicita nella serie delle opere esposte, che si misurano con il tema del lavoro a partire proprio dall’installazione site-specific "Come la metti sta", realizzata con materiali provenienti dall’azienda Cariaggi, in stretto dialogo con l’architettura della sala che la ospita caratterizzata da una decorazione blu ottenuta con l’utilizzo del guado, fino ad arrivare a Dialogo costruttivo (opera del 2017), dedicata proprio al suo grande amico Eliseo Mattiacci.

Questa esposizione che si è inaugurata ieri a Cagli rientra nell’ambito di Pesaro Capitale della Cultura ed è stata curata da Marcello Smarrelli che è responsabile di Pesaro Musei. Disponibile anche un catalogo delle opere esposte che è curato da Simone Ciglia.