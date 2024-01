La musica aiuta a renderci davvero liberi. I giovani afghani in concerto con gli italiani

Sarà il valore internazionale della musica accompagnato da un messaggio di pace a travolgere questa sera, fra le note del concerto “Music for freedom, Olimpia meets Afghan Youth orchestra“, lo straordinario Teatro Rossini di Pesaro.

Un’occasione unica in Italia che stasera alle 21 aprirà il sipario del nostro teatro per un appuntamento con l’orchestra giovanile dell’Afghanistan e con i suoi straordinari e originalissimi strumenti musicali. "Un gemellaggio tra l’Orchestra Olimpia di Pesaro e Afghan Youth Orchestra iniziato ormai dal 2019 che siamo davvero felici di poter portare questa sera sul palco del Teatro Rossini, sarà un’occasione artistica di altissimo livello" spiega Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza. I protagonisti della serata saranno i giovani musicisti dai 14 ai 20 anni che si esibiranno in un programma musicale incentrato sulle note tradizionali afghane e musiche del medio oriente. Ad accogliere il pubblico un’apertura magica che vedrà inizialmente sul palco pochi ragazzi che, a mano a mano, andranno a completare la sinfonia insieme all’orchestra Olimpia.

"Ci sono stati tanti ostacoli durante questo progetto – dice Ahmad Sarmast, fondatore e direttore di Afghanistan National Institute of Music – la pandemia, la difficoltà a spostarsi e il ritorno dei talebani hanno recato tanto disagio e finalmente con tutta la comunità Anim ci siamo trasferiti in Portogallo per salvare la scuola, siamo onorati di essere qui oggi". Tanta musica e tanti giovani, anche questo si vuole trasmettere, "un altro obiettivo è coinvolgere anche le scuole pesaresi infatti in diversi del Liceo Mamiani saranno presenti assieme alle proprie docenti" afferma Francesca Perrotta, direttrice Orchestra Olimpia.

"Non mancherà il sorriso nei volti dei giovani musicisti – commenta Tiago Moreira da Silva, direttore dell’orchestra e direttore di AYO – tanto orgoglio tra di loro che non vedono l’ora di salire sul palco". Un’iniziativa che sarà trasmessa nei giorni seguenti su Rai Radio Tre e, in programma, con la collaborazione della Provincia di Pesaro e Urbino l’idea di una produzione di un video documentario su quello che sta succedendo che verrà realizzato da Filippo Biagianti. Disponibili ancora pochissimi posti, quasi tutto sold out, per info e biglietti recarsi al botteghino del Teatro Rossini o sul sito Vivaticket.com.

Per chi non potesse partecipare ma volesse contribuire alla realizzazione di questo evento è possibile effettuare una donazione sul sito eppela.com all’indirizzo: www.eppela.com/projects/10818, oppure cercando la parola Orchestra Olimpia sul sito.

Ilenia Baldantoni