La musica all’Annunziata. Foto del cuore all’Oliveriana

Atmosfera di festa oggi a Pesaro per le Settimane Rossiniane, organizzate in onore del compleanno di Gioachino Rossini dal Comune di Pesaro e Amat. Alla Chiesa della Annunziata, nel consueto orario mattutino delle 11, torna la rassegna "I Concerti Aperitivo", curata dalla Filarmonica Gioachino Rossini, un appuntamento divenuto costante nelle domeniche pesaresi. Protagonista sarà l’Ensemble di Fiati della Fgr, con i musicisti Cristina Flenghi (flauto), Fabio Severini, Marco Soprana (oboi), Davide Felici, Valentina Persici (clarinetti), Lorenzo Fantini, Davide Filigonio (fagotti), Alessandro Giorgini, Giampaolo Baldelli (corni), che verranno diretti dal M° Michele Mangani, vice-direttore del Conservatorio Rossini e docente di Musica d’insieme per strumenti a fiato. Biglietto 10 euro alla biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata 334 3193717 dalle 10.

Secondo appuntamento alle 17 nella Sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana (via Mazza 97) con la presentazione di "I cuori di Pesaro – l’Arte adotta la solidarietà", progetto realizzato dall’Ente Olivieri in collaborazione con Cimp- Concorso Internazionale Città di Pesaro, che coniuga Arte, Musica e Solidarietà con Brunella Paolini, direttrice Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani, Francesca Matacena, direttrice Cimp. Interverrà anche Vittorio Livi, autore dell’opera "I cuori a specchio" divenuta il fulcro artistico del progetto. L’evento sarà allietato dagli intermezzi musicali di Michele Vischi al violoncello. L’idea è quella di creare un itinerario ideale che unisca i luoghi ritratti nel cuore, potenziali contenitori di eventi artistici e musicali, nonché laboratori. Ingresso libero. Info: 0721 33344.

l. d.