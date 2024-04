La Napoli dell’ex Colini castiga l’Italservice

italservice

1

napoli

4

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Caruso, Barichello, Schiochet, Montesi, Luberto, Juan Fran, Frontino, Mohabz, Oubaida, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Salas, Ercolessi, Duarte, Borruto, Bolo, Perugino, De Simone, Saponara, De Gennaro, Ercolessi, De Luca, Caio. All. Colini.

MARCATORI: 00’58’’ p.t. Ercolessi (N), 2’49’’ Duarte (N), 10’37’’ Borruto (N), 19’22’’ Perugino (N), 15’28’’ s.t. Juan Fran (P).

AMMONITI: 12’14’’ p.t. Juan Fran (P).

ARBITRI: Luca Di Battista (Avezzano), Gianluca Rutolo (Chieti), Fabio Maria Malandra (Avezzano). Al cronometro (Stefania Candria).

Niente da fare per l’Italservice. Napoli è troppo forte. I partenopei vanno subito in gol e ne segnano ben 4. Infatti si va all’intervallo con Pesaro sotto di 4 reti. Nella ripresa c’è la trasformazione di Juan Fran ma è il gol della bandiera. Era comunque una partita che aveva un significato non importantissimo. Se non quello di migliore la grigia playoff. I biancorossi infatti sono già dentro alle prime otto, ma un successo avrebbe fatto risalire ulteriormente la corrente. Ora termina la regular season. L’obiettivo principale era guadagnarsi i playoff e il team della presidente Simona Marinelli ci è riuscito. Un girone di ritorno strepitoso. È questa la strada giusta.

Quella di ieri al PalaMegabox è stata comunque una partita giocata sottotono dai locali: "È stata subito in salita per noi - racconta il dirigente Nicola Munzi -, loro ci hanno subito aggredito, ma è una squadra di fenomeni. Nel secondo tempo con il portiere di movimento abbia anche noi segnato. Ma loro hanno sfruttato tutti i nostri errori ieri espugnare il campo di Campanara". Anche il vice presidente Moreno Bordoni commenta la gara: "Napoli dei tanti ex tra cui mister Colini ha merita il successo, non c’è mai stata partita, loro sono stati aiutati anche da scelte arbitrali discutibili. Napoli si è dimostrata squadra solida e compatta"".L’ Italservice ora incontra nei playoff l’Olimpus Roma. Si parte tra due settimane.

