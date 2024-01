La nebbia fa il pressing. Addio big match a Urbino

-

CIVITANOVESE

-

RINVIATA PER NEBBIA

: Petrucci, Nisi, Mataloni, Boccioletti, Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi, Sartori, Montesi. All. Ceccarini.

CIVITANOVESE: Cannella, Pasqualini, Cosignani, Visciano, Ballanti, Passalacqua, Ercoli, Domizi, Paolucci, Becker, Brunet. All. Alfonsi. Arbitro: Polizzotto di Palermo (assistenti Serenellini di Ancona e Sannucci di Macerata).

Dopo un’attesa lunga 45 minuti il signor Polizzotto, il direttore di gara giunto da Palermo, decreta il rinvio del big match di giornata tra Urbino e Civitanovese. Si temeva per la tenuta del manto erboso del Montefeltro dopo 24 ore di pioggia ininterrotta invece è stata la nebbia, scesa improvvisa, ad avere la meglio sulla voglia e la determinazione delle due squadre di scendere in campo. La situazione nebbia alle ore 15,15, durante il sopralluogo effettuato dall’arbitro insieme ai due capitani delle rispettive formazioni, Dalla Bona e Paolucci, non permetteva il rispetto della regola di visibilità da porta e porta per cui null’altro si poteva fare se non rinviare il match.

Peccato perché le due formazioni erano entrambe desiderose di ritornare in campo dopo la pausa natalizia. L’Urbino proponeva dal primo minuto il nuovo arrivato Mataloni sull’out sinistra con gli altri nuovi arrivati Galante e Tagnani in panchina, pronti a subentrare. Dal lato Civitanovese le assenze di Spagna Testa e Buonavoglia erano importanti ma il rooster di mister Alfonsi è tale da sopperire anche a tali assenze. Peccato perché anche ai fini della classifica era una gara che poteva dire molto. La gara sarà recuperata molto probabilmente mercoledì 17 gennaio con orario da definire. Ivan Santi Queste le dichiarazioni di uno sconsolato mister Ceccarini dell’Urbino:"Purtroppo non c’erano le condizioni per disputare un match all’altezza delle aspettative. La nebbia andava e veniva e in alcuni momenti era veramente difficile vedere anche a distanza di pochi metri. Peccato ci eravamo preparati bene ed eravamo desiderosi di dare continuità al nostro cammino. Già siamo concentrati verso il match di domenica prossima dove andremo ad affrontare una Maceratese che vorrà a tutti i costi ritornare nel plotone di testa visti anche gli ultimi acquisti importanti sul mercato. Dal canto nostro proveremo come sempre fatto a giocarcela in ogni campo consapevoli delle nostre qualità".