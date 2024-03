La nostra visita alla scoperta della Valmex

Con le attività di orientamento abbiamo capito che per fare scelte giuste è bene conoscere tutte le opportunità. Per questo siamo andati a conoscere la Valmex che è una grande azienda mondiale e con diversi tipi di macchine produce componenti per l’industria. Ha stabilimenti nel comune di Cartoceto e nel comune di Montefelcino. Inoltre ha anche una sede in Cina a Shanghai. Alla visita alla sede di Lucrezia del 6 febbraio hanno partecipato le 4 classi seconde della scuola secondaria di primo grado Marco Polo. Valmex si presenta con numerosi edifici, tra cui uno dove sono enormi robot che creano pezzi di prodotti. Inizialmente abbiamo incontrato la vicepresidente, l’ingegnere Francesca Capodagli, figlia del fondatore dell’azienda Severino Capodagli, che ci ha spiegato cos’è la Valmex: la sua storia, che cosa produce, che materiali utilizza e cosa si fa all’interno dell’azienda. Di seguito abbiamo incontrato il responsabile della produzione Giancarlo Ricci che ci ha illustrato come avviene la lavorazione dei prodotti, come funzionano certi macchinari e da lontano ci ha fatto vedere l’interno della fabbrica.

L’azienda è nata nel 1969: all’inizio era piccola e con il tempo si è ingrandita ed è arrivata ad occupare 25 mila metri quadri. Vi lavorano circa 375 dipendenti: operai, capilinea, capi turno ed addetti ad altri reparti come quello della qualità, dell’amministrazione o il reparto acquisti. La Valmex è collegata con altre attività del territorio che forniscono alcuni pezzi e utilizza dei servizi di ditte vicine. A questi ruoli sono collegati gli studi tecnici, commerciali, di ingegneria, economia. Per la produzione degli scambiatori di calore si utilizza il rame, l’alluminio e soprattutto l’acciaio. dopo la fase di accettazione del materiale c’è la fase di lavorazione, di assemblaggio e collaudo infine la spedizione.

Valmex vende i suoi prodotti in tutto il mondo, in un contesto globale. La tecnologia ha un ruolo importante per l’ottimizzazione dei processi e l’assicurazione della qualità. Attraverso questa visita di orientamento abbiamo capito meglio i concetti di linea di produzione, prototipo, laboratorio e soprattutto quanto è importante impegnarsi a migliorare, saper lavorare e comunicare con gli altri.

Classi 2ªA-2ªB