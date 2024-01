La Nuova Real sferra il colpaccio a Belforte

osteria nuova

pisaurum

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Pontellini, Leva, Borioni (10’ st Nesi L.), Bonci, Baldini, Nesi A. (25’ st Baffioni), Capi, Maiorano (41’ st Di Nino), Cambrini (10’ st Paoli), Bacchielli (10’ st Pasini). All. La Volpicella.

USAV PISAURUM: Fabbri, Gaggiolini, Memmo, Furiassi, Tato, Angelini (5’ pt Battisti), Galeazzi, Tonucci, Sterrantino, Ricci (41’ st Amadei), Castellano (28’ st Furlani). All. Marchetti Arbitro: Speciale di Ancona.

Reti: 5’ st Ricci. 13’ st Maiorano, 18’ st Castellano (rig.), 33’ st Baldini

MONTELABBATE

Partita ricca di gol giocata a ritmi abbastanza sostenuti da entrambe le squadre. Primo tempo equilibrato in cui c’è da sottolineare un rigore reclamato dall’Usav dove esce per infortunio Angelini e una traversa dell’Osteria Nuova. Nella ripresa i pesaresi si portano in vantaggio al 5’ con Ricci lesto a deviare in rete un cross di Galeazzi. Quindi girandola di cambi da parte dell’Osteria Nuova, entrano Nesi Luca, Paoli e Pasini, e al al 13’ Maiorano con un gran gol, pareggia. Quindi Baldini prima si procura un calci di un rigore che Castellano realizza spiazzando Sanchioni, e poi pareggia la partita con una deviazione in mischia su un cross di Capi. Nel finale i padroni di casa cercano la vittoria ma il risultato non cambia.