La Pietralata Mtb Race si farà domenica 28

La Pietralata Mtb Race, corsa di mountain bike organizzata dal gruppo sportivo Mondobici - Tecnoplast e patrocinata dal Comune di Fermignano, dalla Provincia e dalla Riserva Gola del Furlo, si correrà domenica 28. L’evento era in programma domenica 21, ma è stato posticipato a causa del maltempo della scorsa settimana, che avrebbe anche impedito a molti partecipanti di raggiungere i luoghi di gara. "Non sarà più valida come Campionato italiano vigili del fuoco, essendo loro ancora impegnati nelle zone alluvionate, ma lo resterà per Appennino Superbike, Coppa Marche, Tour 3 regioni e Campionato provinciale Fci e Italian 6 races – spiega Tiziana Amatori, del gruppo organizzatore –. La partenza sarà alle 9,30 da Fermignano, con un percorso modificato per permettere l’accesso ai mezzi di soccorso a ogni tratto di gara".