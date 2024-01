"La politica non giochi con gli alunni, è mancata la condivisione"

Anche la neo associazione "Urbino Bene Comune", fondata da Vincenzo Pompilio, Giorgio Staccioli, Alessandro Manenti e Alessandro Vaccaro, interviene sul tema fusione degli istituti comprensivi Pascoli (foto) e Volponi. La vicenda ormai da settimane, a Urbino, sta animando il dibattito. In una nota scrivono: "Sull’istruzione non si può giocare politicamente. La scelta della attuale Giunta di Urbino di fondere i due Istituti comprensivi Volponi e Pascoli è stata presa unilateralmente senza una minima condivisione con gli organi degli Istituti e con le famiglie, che paradossalmente si sono ritrovate a subire dall’alto la scelta leggendola dai giornali. L’assessore Marianna Vetri ha votato una delibera in Giunta comunale su cui forse, a pena di smentita, ha votato contro come docente nel Collegio docenti della Pascoli. Un’incongruenza palese che merita di sapere se prevale in lei il valore didattico della scelta consapevole del docente o gli ordini di scuderia della politica autoreferenziale. Quindi nel metodo e nel merito ci sono delle grandi perplessità. Aggiungiamo che il provvedimento finale del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, adottato dopo le delibere di Regione, Provincia e Comune, non parla di Pascoli-Volponi, ma di fusione e creazione del nuovo I.C. ‘Volponi-Pascoli’ di Urbino (sede della dirigenza all’istituto I.C. Volponi" di Urbino. Quindi c’è ulteriore confusione ed è necessario un chiarimento perché le due cose non coincidono".

Poi una domanda: "L’Assessore Vetri conosce questo provvedimento? Se non lo conoscesse sarebbe grave. Se invece lo conosce allora sorgono ancora maggiori dubbi sul suo conflitto d’interessi. Le scuole vanno rispettate, sono il nostro futuro, sono il nostro bene comune. Non capiamo inoltre quali siano le opportunità positive di cui vantarsi della fusione come dichiarato in conferenza stampa di fine anno dall’assessora Francesca Fedeli, quando invece correttamente la sua collega di Giunta Vetri intravede limiti e problematiche. I due Istituti oramai fusi nell’ ‘I.C. Volponi-Pascoli’ dovranno essere un tutt’uno e occorre creare sinergia e non conflittualità proprio da chi dovrebbe garantire la comunità come assessore, tentando invece di imporre come docente chiaramente il primato della sua scuola contro gli atti della pubblica amministrazione", concludono nella nota Pompilio, Staccioli, Manenti e Vaccaro.

fra.pier.